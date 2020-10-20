Умерла российская актриса Ирина Скобцева

Советская и российская актриса Ирина Скобцева умерла в возрасте 93 лет. Она была женой Сергея Бондарчука и матерью Федора Бондарчука.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Причина смерти артистки не уточняется.

Скобцева сыграла более чем в 60 фильмах. К наиболее известным киноработам актрисы относятся: Кира в комедии Александра Столбова "Обыкновенный человек" (1956), Марьяна в мелодраме "Сережа" (1960), Элен Безухова в киноэпопее Сергея Бондарчука "Война и мир" (1965−1967), Лидия Сергеевна в комедии Эльдара Рязанова "Зигзаг удачи" (1968) и др.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 1 сентября умер известный российский актер, исполнитель роли Николая Петровича в сериале "Воронины" Борис Клюев. Ему было 76 лет.