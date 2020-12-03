Умерла популярная в СССР актриса Нина Акимова: ее нашли голой в квартире

Российская и советская актриса Нина Акимова умерла на 76 году жизни. Тело обнаружили в квартире артистки, она была обнаженной.

По предварительной версии, Акимова умерла по естественным причинам. Однако при осмотре, на ее лице были зафиксированы следы повреждений. Полиция проводит проверку по факту ЧП, пишет "МК".

Уточняется, что при осмотре тела Акимовой были обнаружены травмы: ссадина на лбу и гематомы в области глаз.

Отметим, в августе 2019 года Акимова была госпитализирована из своей квартиры с побоями, предполагалось, что ее избил кто-то из родных. В ноябре 2020 года актриса ненадолго пропала, директор театра, где она работала – Софья Апфельбаум – подавала заявление в полицию.

Отметим, Нина Акимова с 1983 года была актрисой в Российском академическом молодежном театре (РАМТ). Также она снималась в кино. Артистка сыграла в фильмах "Дуэль", "Город – одна улица", "Метель", "Сердце матери", "Дубравка", "В распутицу" и других.

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