Умер звезда Marvel Чедвик Боузман: что известно об актере .

В субботу, 29 августа, умер американский актер Чедвик Боузман, известный по роли Черной пантеры в фильмах киновселенной Marvel.

42-летний артист в течение четырех лет боролся с раком толстой кишки. OBOZREVATEL предлагает читателям вспомнить биографию Боузмана, а также расскажет о других фильмах с его участием.

Чедвик Боузман родился 19 ноября 1976 года в Южной Каролине. Он окончил университет Говарда, получив степень бакалавра в области режиссуры. Потом поехал в Англию, где продолжил обучение в Британской академии драмы.

Еще во время учебы в университете Боузман играл на сцене, писал сценарии и даже снял короткометражный фильм. Находил время и для регулярных тренировок: исполнитель роли Черной пантеры с детства играл в баскетбол.

Чедвик Боузман

В начале своей карьеры Боузман играл эпизодические роли в сериалах. Однако в 2013 году он обратил на себя внимание Голливуда, исполнив роль бейсболиста Джеки Робинсона в биографической ленте "42". А в 2014 году актер поразил публику ролью Джеймса Брауна в биографическом фильме "Джеймс Браун: Путь наверх". Зрители также могли видеть Чедвика в фильмах "Правосудие" (2011), "Боги Египта" (2016), "Маршалл" (2017) и других.

Чедвик Боузман в фильме "Джеймс Браун: Путь наверх" kino-teatr.ru

Чедвик Боузман в фильме "Боги Египта" kinofilms.ua

Чедвик Боузман в фильме "Маршалл" kino-nik.com

Однако наибольшую популярность Боузман получил после роли короля Т'Чаллы (Чорная пантера) в Marvel. За нее в 2018 году он получил титул "Актер года" по версии People's Choice Awards.

Чедвик Боузман в образе короля Т'Чаллы (Черной пантеры) kinofilms.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 19 июня в Лондоне умер английский актер и лауреат премий BAFTA и "Тони" Йэн Холм. Звезде трилогии "Властелин колец", где он сыграл Бильбо Бэггинса, было 88 лет.

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