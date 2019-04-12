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Умер выдающийся певец и народный артист Украины: что известно

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В возрасте 74 лет скончался выдающийся оперный певец, солист Национальной оперы и народный артист Украины Иван Пономаренко.

О причинах смерти пока не сообщается. О случившемся сообщили на сайте Национальной оперы Украины.

Певец родился 11 ноября 1945 года в селе Калиновка Витовского района Николаевской области. Музыкальное образование получил в Одесской консерватории. В 1974 году стал солистом Одесского театра оперы и балета, а в 1981 году – Национальной оперы Украины.

Иван Пономаренко

Иван Пономаренко

Аргументы и факты

"Исполнительскую карьеру Иван Викторович соединил с преподаванием в Национальной музыкальной академии Украины им. Чайковского и в Одесской консерватории им. А. Неждановой", – отмечается в сообщении Национальной оперы.

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Артист имел более тридцати партий в классическом репертуаре. Среди них: Мазепа, Евгений Онегин, Дон Жуан в одноименных операх Чайковского, Моцарта, Римского-Корсакова, Мусоргского, Пуччини и других.

Также у него были сложные драматические партии в зарубежных постановках опер "Риголетто", "Набукко", "Аида", "Бал-маскарад".

Прощание состоится в субботу, 13 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 апреля скончался народный артист, актер театра и кино Петр Бенюк в возрасте 73 лет. Его не стало через пять дней после дня рождения.

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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Для бандер самое выдаюшееся - это скакать с кастрюлей на голове и угрожать соседним странам прийти их резать...
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