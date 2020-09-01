Умер солист группы "Фристайл" Вязовский после продолжительной тяжелой болезни

Известный музыкант, солист группы "Фристайл" и участник дуэта Kristallin Сергей Вязовский после продолжительной болезни. Ему было 47 лет.

Артист в 2015 году перенес внезапную коронарную смерть (прекращение эффективной работы сердца. – Ред.) и последние 5 лет провел в клинике в вегетативном состоянии. Об этом написала его коллега по сцене, солистка дуэта Kristallin Ирина в Facebook.

"Ну вот и все... Финал, занавес... С прискорбием сообщаю, что после тяжелой и продолжительной болезни, на 48 году жизни, покинул этот мир талантливый музыкант, любящий отец двух дочерей, прекрасный сын, брат, друг и муж, Сергей Вязовский", – сообщила Ирина.

Сергей Вязовский с коллегой по сцене Facebook-страница дуэта Kristallin

Также она добавила, что последние дни певец провел в немецкой клинике в городе Пассау.

"В 2015 году у Сережи случилась внезапная коронарная смерть. Спустя полчаса его все же реанимировали, но почти все клетки мозга были разрушены. Пять лет Сергей провел в клинике, в вегетативном состоянии, находясь между небом и землей. Его последние дни мы провели в паллиативном отделении клиники города Пассау", – уточнила женщина.

Сергей Вязовский провел 5 лет в вегетативном состоянии Facebook-страница дуэта Kristallin

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