Умер один из богатейших миллиардеров мира: что о нем известно

В пятницу, 23 августа, стало известно о смерти известного американского миллиардера и общественного деятеля Дэвида Коха.

По данным NBCnews со ссылкой на старшего брата, он скончался в 79 лет после продолжительной болезни – рака простаты.

"С тяжелым сердцем я объявляю о кончине моего брата Дэвида. Любой, кто работал с Дэвидом, наверняка испытал его гигантскую индивидуальность и страсть к жизни", – сообщил Чарльз Кох.

Умер Дэвид Кох forex-investor.net

Известно, что в 2018 году Дэвид Кох отошел от управления Koch Industries из-за ухудшения здоровья. Он прекратил участвовать в политических организациях, в том числе Americans for Prosperity Foundation. Братья Кох поддерживали Республиканскую партию и политические инициативы республиканцев.

Журнал Forbes оценивал состояние погибшего в $42,4 млрд. Таким образом, Кох занимал 11 строчку в рейтинге самых богатых миллиардеров 2019 года. В свою очередь, Bloomberg называл братьев Кох в списке богатейших семей мира. Общее состояние – $98,7 млрд.

Дэвид Кох peoples

Кох родился 3 мая 1940 года. Он получил технологическое образование и вместе с братьями начал карьеру в фирме отца Koch Industries. Позже они расширили деятельность компании, занявшись инвестициями в отрасли нефтепереработки, производства удобрений, полимеров, волокон и лесопроизводства.

Дэвид Кох активно участвовал в политической жизни, финансировал различные акции. А в 1980 году даже баллотировался в вице-президенты от Либертарианской партии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о смерти бывшего спортсмена, который после завершения карьеры занимал пост вице-президента федерации Московской области по бодибилдингу, Дмитрия Жигулина.

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