Во вторник, 24 марта, умер знаменитый оперный певец, народный артист Украины Анатолий Мокренко.

Известный музыкант скончался на 88 году жизни. Точная причина смерти пока неизвестна, сообщили на официальном сайте Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского.

Анатолий Мокренко Факты

"Отошел в вечность выдающийся оперный певец, народный артист Украины, генеральный директор и художественный руководитель Национальной оперы Украины им. Тараса Шевченко, профессор НМАУ им. Чайковского – Анатолий Юрьевич Мокренко", – указали в академии.

По словам родственников Мокренко, он серьезно болел последние два года. Его состояние заметно ухудшилось в ночь на 24 марта – родным дважды пришлось вызывать скорую помощь. Медики так и не смогли спасти артиста.

Анатолий Мокренко Worldclips.ru

Отметим, 22 января 2020 года Анатолию Мокренко исполнилось 87 лет. Он закончил Киевский политехнический институт по специальности горный инженер-технолог, а затем Киевскую консерваторию.

В 1963-1968 годах – солист оперной студии Киевской консерватории, с 1965 года преподавал в Киевской консерватории. С 1968 года – солист Киевского оперного театра.

В 1991-1999 года – гендиректор и художественный руководитель Национальной оперы Украины имени Т.Шевченко.

Удостоен званий народного артиста Украины и СССР.

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