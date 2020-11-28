Умер музыкант группы 'Дюна'

Умер клавишник известной советской и российской группы "Дюна" Андрей Апухтин.

О кончине музыканта сообщила жена солиста колектива Виктора Рыбина Наталья Сенчукова на странице в Instagram.

"В группе "Дюна" невосполнимая утрата. Сегодня ушел из жизни замечательный человек и музыкант Андрей Апухтин. Слов нет", – написала Сенчукова.

Причину смерти 58-летнего музыканта не сообщают. Как уточнила жена Рыбина, Апухтин умер не от коронавируса.

Стоит отметить, что Апухтин играл в "Дюне" с 1991 года. Коллектив достиг пика популярности в 1990-х благодаря своим хитам: "Страна Лимония", "Борька-бабник", "Привет с большого бодуна" и "Коммунальная квартира".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умер актер из фильма "Тот самый Мюнхгаузен" Владимир Фирсов.