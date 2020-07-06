Умер легендарный итальянский композитор Морриконе

В понедельник, 6 июня стало известно, что скончался легендарный итальянский композитор, которого называли "королем саундтреков" Эннио Морриконе.

Последние несколько дней музыкант находился в клинике в тяжелом состоянии после падения. Об этом пишет издание ANSA.

У 91-летнего Марриконе диагностировали перелом бедренной кости. Врачи не смогли его спасти. В ночь на 6 июля композитор скончался.

Композитор известен как автор музыки для кино и телевидения. Он написал саундтреки более чем к 400 фильмам и телесериалам. Морриконе – обладатель двух премий "Оскар", а также множества других наград. За музыку к фильму "Неприкасаемые" был удостоен премии "Грэмми" в 1988 году.

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