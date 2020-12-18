Умер известный советский каскадер Александр Массарский

В пятницу, 18 декабря, в возрасте 93 года скончался популярный каскадер, актер и изобретатель Александр Массарский. По предварительной информации, причиной его смерти могли стать осложнения из-за коронавирусной инфекции (COVID-19).

Так, Массарский – один из основоположников отечественной школы каскадеров. О трагедии сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов Российской Федерации.

В 1949 году он был приглашен на съемки фильма "Звезда" для участия в рукопашных схватках.

Массарский создал на "Ленфильме" отряд каскадеров, который много лет работал на всех киностудиях страны.

В его карьере сотни фильмов. Например: "Белое солнце пустыни", "Мертвый сезон" и многие другие.

Массарский гордился тем, что благодаря ему слово "каскадер" появилось в советском кино.

Работал научным сотрудником кафедры автоматического управления полетами ракет и летательных аппаратов Балтийского технического университета.

Разработал "баню" для космических станций и спектральный телескоп для изучения атмосферы Земли из космоса.

Занимался подводным спортом и конструировал аппаратуру для подводных фото, кино и видеосъемок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в возрасте 75 лет умер британский актер Джереми Буллок, сыгравший охотника за головами Бобу Фетта в оригинальной трилогии "Звездные войны".