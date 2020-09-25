Известный российский поэт и прозаик Владимир Эрль (настоящее имя – Владимир Горбунов) умер в возрасте 73 лет.

Об этом сообщил литературовед Николай Подосокорский в своем блоге на LiveJournal. Причина смерти поэта не уточняется.

"Сегодня утром в Санкт-Петербурге скончался русский поэт, прозаик, текстолог Владимир Ибрагимович Эрль. Он родился 14 мая 1947 года в Ленинграде. Работал библиотекарем, инструктором пожарной охраны. Во второй половине 1960-х годов входил в круг "поэтов Малой Садовой", был лидером литературной группы хеленуктов", – говорится в посте.

Подсокорский отметил, что исследователь самиздата Борис Констриктор называл Эрля "Паганини пишущей машинки". В качестве издателя Эрль выпустил более 100 книг.

В середине 1980-х поэт сосредоточился на текстологической работе. Среди его сочинений – "В поисках за утраченным Хейфом: Хорошо ирфаерированный тапир", "С кем вы, мастера той культуры?" и "Трава, Трава".

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