Умер актер и последний министр культуры СССР Николай Губенко

Николай Губенко умер в возрасте 78 лет. "Городовой"

В воскресенье, 16 августа умер известный российский актер и режиссер, депутат Мосгордумы и последний министр культуры СССР Николай Губенко.

Ему было было 78 лет. В апреле 2020 года он перенес коронавирус, сообщило РИА Новости.

Смерть могла наступить из-за осложнений после COVID-19. Официальная причина смерти пока не разглашается.

Николай Губенко – советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер и сценарист, основатель и художественный руководитель театра "Содружество актеров Таганки". В 1985 году был удостоен звания народного артиста РСФСР.

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