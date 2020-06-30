Умер актер фильма 'Русские идут! Русские идут!' Карл Райнер

Известный американский комик, актер и режиссер Карл Райнер умер в возрасте 98 лет.

Об этом сообщает TMZ. По словам издания, артист скончался в своем доме в Беверли-Хиллз в окружении семьи. Причина смерти не уточняется.

За свою карьеру Райнер выиграл девять премий "Эмми" и одну "Грэмми". Он наиболее известен американским зрителям по "Шоу Дика Ван Дайка", где выступал сценаристом и одним из актеров.

Карл Райнер (источник – TMZ)

Широкой публике Карл Райнер стал известен в 1966 году после премьеры комедийного фильма "Русские идут! Русские идут!". В 2001 году в возрасте 79 лет Райнер сыграл роль обаятельного мошенника Сола Блума в картине "Одиннадцать друзей Оушена".

Как ранее писал OBOZREVATEL, американский актер, звезда сериалов "Друзья" и "Американская семейка" Фред Уиллард умер в возрасте 86 лет.