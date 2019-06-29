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"Улыбку выдавливает": Пугачева взволновала поклонников уставшим видом

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Примадонна российской и советской эстрады Алла Пугачева вызвала в сети ажиотаж из-за яркого образа.

Она опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором позирует в желтом плаще, кепке и черном костюме с желтыми стрелками.

"Немного солнца в холодной воде", – подписала Пугачева под фотографией, вызвав споры в комментариях.

Алла Пугачева в ярком плаще

Алла Пугачева в ярком плаще

Instagram @alla_orfey

В частности, мнения поклонников разделились на две категории. Первые восхитились ее внешностью и силой духа, а также ярким летним образом, которые подымает настроение. Но нашлись и те, кто был обеспокоен. Пользователи отметили, что Пугачева выглядит очень уставшей и похудевшей.

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"Алла Борисовна, выглядите супер круто. Прекрасного дня", "Все хорошо на этой картинке, только зачем так неестественно открывать рот и выдавливать из себя искусственную улыбку", "Вам не идет улыбка с открытым ртом", " Глаза очень грустные и усталые. Здоровья Вам", "Вы обворожительна", "Усталый взгляд не спрячешь ни за какой улыбкой... желаю вам здоровья и спокойствия в жизни", "Солнце – это вы", "Как всегда модная", – отреагировали поклонники.

"Улыбку выдавливает": Пугачева взволновала поклонников уставшим видом
"Улыбку выдавливает": Пугачева взволновала поклонников уставшим видом
"Улыбку выдавливает": Пугачева взволновала поклонников уставшим видом
"Улыбку выдавливает": Пугачева взволновала поклонников уставшим видом
"Улыбку выдавливает": Пугачева взволновала поклонников уставшим видом
"Улыбку выдавливает": Пугачева взволновала поклонников уставшим видом
"Улыбку выдавливает": Пугачева взволновала поклонников уставшим видом

Алла Пугачева

Алла Пугачева

aif.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно сеть взбудоражила фотография Пугачевой с супругом Максимом Галкиным на вечеринке. Фанаты заметили, что она выглядела очень молодо и стильно.

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Персона
Алла Пугачева
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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