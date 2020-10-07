Украинских медиков превратили в культовых супергероев: как они выглядят

Во Львовской областной детской больнице ОХМАТДЕТ презентовали фотопроект под названием "Врачи Супергерои". В нем приняли участие 22 медика, которых переодели в костюмы храбрых героев фильмов.

Создателем проекта является член Попечительского совета "Охматдет" Кристина Гевко. Она рассказала об идее его создания на личной странице в Facebook, прикрепив снимки к публикации (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Идея этого проекта жила во мне с тех пор, как я глубже поняла работу медиков. В моей голове сразу возникли образы супергероев, волшебников, сверхлюдей! Они оберегают, спасают, защищают. Они могут не спать и не есть, они сохраняют спокойствие и взвешенность, ежедневно принимая жизненно важные решения. Этот образ особенно усилился в период пандемии, когда мы вспомнили, почему профессия врач – это так важно! Я очень обрадовалась, когда мою немного детскую идею, поддержал любимый Попечительский Совет ЛОДКЛ "Охматдет"... Огромное спасибо замечательным врачам, которые терпеливо выдержали все наши "эксперименты" с образами", – заявила организатор.

Все фото будут размещены в отделениях ОХМАТДЕТа. По словам Гевко, проект будут продолжать, ведь не все медики больницы приняли в нем участие.

"Таких проектов хотим сделать несколько. Также, чтобы привлечь врачей из реанимационного отделения. Тематика будет перекликаться со сказками, чтобы врач стал открытым и понятным для детей", – поделилась Гевко с иданием "Суспільне.Новини".

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