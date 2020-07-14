Украинские звезды споют на одной сцене с запрещенными СБУ Газмановым и Киркоровым: где и кто будет

16 июля в городе Витебск (Беларусь) начнется музыкальный фестиваль "Славянский базар-2020". В концертах, которые продлятся несколько дней, будут выступать не только белорусские и российские артисты, но и украинские.

Соответствующий список опубликовало издание "Витебские вести". Так, в день открытия фестиваля на белорусскую сцену выйдут такие украинские артисты как Николай Гнатюк, Наталия Бучинская, и Влад Сытник. Компанию им в этот день, к примеру, составит российский певец Филипп Киркоров, которому Службой безопасности Украины запрещен въезд в страну.

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18 июля фестиваль продолжится гала-концертом мастеров искусств Украины. Анонсированы выступления таких звезд: Ирина Билык, Таисия Повалий, Тина Кароль, Павел Зибров, Владимир Данилец (дуэт "Кролики"), Николай Гнатюк, группа Kazka и другие.

vitvesti.by

Финальный концерт в рамках фестиваля планируется на 19 июля. В нем от Украины примут участие упомянутая выше Тина Кароль, Наталья Бучинская, Тимур Мирошниченко и другие. Компанию нашим звездам в этот день составит, к примеру, российский певец Олег Газманов, которому также запрещен въезд в Украину. Напомним, что в 2018 году он принял участие в российском концерте, приуроченном к дате оккупации Крыма.

vitvesti.by

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что скандальный телеканал "Интер" 8 марта показал в эфире концерт с участием запрещенных в Украине звезд. Более того, мероприятие было посвящено российскому олигарху Михаилу Гуцериеву.