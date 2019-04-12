Украинские звезды массово заявились на гала-ужин музпремии в РФ: кто там был

В среду, 10 апреля, в Москве состоялся гала-ужин, в рамках которого были объявлены номинанты престижной российской музыкальной "Премии МУЗ-ТВ 2019. Музыка объединяет". Среди претендентов есть украинские артисты.

Отметим, что певицы Светлана Лобода, Анна Седокова и Ёлка (настоящее имя Елизавета Иванцив) не только попали в номинацию, но и погуляли на вечеринке. Снимки были опубликованы в сети.

Так, Лобода появилась на мероприятии в кожаных брюках, яркой шифоновой блузе, поверх которой накинула белый жакет. На вечеринке артистка была замечена в компании российского поп-певца Филиппа Киркорова и продюсера Иосифа Пригожина.

Светлана Лобода Фото: instagram/muztv

Светлана Лобода, Филипп Киркоров, Иосиф Пригожин и Арман Давлетяров Фото: instagram/muztv

Седокова появилась на празднике в облегающем платье со звериным принтом. Она весь вечер не отходила от своего российского коллеги и партнера по дуэту с хитом "Шантарам", Алекса Свика. Артисты все время обнимались и мило беседовали.

Анна Седокова Фото: instagram/muztv

Анна Седокова, Алекс Свик и Джиган Фото: instagram/muztv

Анна Седокова, Алекс Свик и Джиган Фото: instagram/annasedokova

Среди звездных гостей можно увидеть и певицу Ёлку. Она намекнула поклонникам, что даже попала в номинацию и призвала слушателей голосовать за нее.

Ёлка Фото: instagram/muztv

"Только что на гала-ужине МУЗ-ТВ объявили номинантов премии. Там где-то и ваша певица случилась. Ни на что не намекаю, просто спасибо вам", — написала Ёлка в своем Instagram-аккаунте.

Ёлка Фото: instagram/elkasinger

В 2019 году премия будет вручена в четырнадцати категориях. За победу в номинации "Лучший исполнитель" с российскими звездами поборется и украинец Макс Барских. На награду "Лучшая исполнительница" претендуют сразу три украинки — Лобода, Ани Лорак и Вера Брежнева.

Фото: instagram/muztv

Фото: instagram/muztv

В список номинантов категории "Лучшая песня" вошли треки Kazka — "Плакала", Лобода — Superstar, Макс Барских — "Берега". Группа "Время и Стекло" заявлена в категории "Лучшая группа".

Фото: instagram/muztv

Фото: instagram/muztv

"Лучшим дуэтом" в этом году в России могут стать MONATIK и Надя Дорофеева ("Глубоко"). В категории "Лучшее женское видео" тарелку может получить Анна Седокова за свой клип "Шантарам". В номинации также попали MARUV и Alekseev.

Фото: instagram/muztv

Фото: instagram/muztv

Церемония вручения российской "Премии МУЗ-ТВ 2019. Музыка объединяет" состоится 7 июня в Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские звезды Ани Лорак, Светлана Лобода, Alekseev, а также победительница украинского Нацотбора на Евровидение-2019 MARUV, которая в итоге отказалась ехать на конкурс, получили награды музыкальной премии ZD AWARDS-2019 в РФ.

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