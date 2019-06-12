Украинская звезда разводится: выяснилось неожиданное продолжение

Подольский районный суд перенес рассмотрение дела о разводе солистки популярной украинской группы "НеАнгелы" Славы Каминской и хирурга Эдгара.

По данным ТСН, 12 июня на разбирательство никто из супругов не пришел, а присутствовала только сторона мужа певицы.

Уточняется, что представители Каминской попросили время на урегулирование споров мирным путем. Сторона супруга не была против, потому заседание перенесли на 1 июля.

Слава и Эдгар Каминские Instagram@babaslavka

Более того, они просили не допускать журналистов в суд, потому что Слава и Эдгар не хотят выносить развод на всеобщее обозрение.

В свою очередь, Эдгар Каминский впервые дал комментарий по поводу развода, подтвердив информацию.

"Я не забыл поблагодарить жену, я просто не могу быть благодарен ей за что-то в отдельности. Кто смотрел мои интервью, видео, выступления на конференциях или читал мои посты, знает, как я ценю Славу. Я благодарен ей за все. Когда ты живешь в браке, в настоящей любви, то все делается от души, от чистого сердца и ты не ждешь оды и хвалы. Семейные поступки именно такие. Я не делаю ничего спонтанно. Все мои поступки взвешенные и обдуманные", – пояснил он.

Эдгар и Слава Instagram@babaslavka

Как оказалось, Каминский не первый раз подает на развод. В 2017 году он уже шел на такой шаг, потом дал себе второй шанс, который длился два года.

"Я принял решение, и оно связано только со Славой, с рядом фактов и обстоятельств. Ни с кем другим. Истинную причину нашей ситуации знают и могут понять только близкие люди. Их не больше 20-ти человек. Они непубличные и не комментируют фотографии. Но именно им известно, почему так произошло и, поверьте, у них нет вопросов. Я прошу не спекулировать на теме нашей семьи. Вам будет сложно понять произошедшее. Вы 100% не знаете нас. Мне и самому до сих пор не верится", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о разводе Славы и Эдгара появилась 5 июня. На сайте суда было зафиксировано, что заседание по поводу расторжения брака запланировано на 12 июня. А документы подавал Эдгар Каминский. Однако позже на это время было назначено другое слушание.

Незадолго до этого Каминская давала интервью и делилась счастливыми фотографиями. Поклонники не поверили, что она разводится, потому что буквально за месяц до этого она показывала семейный снимок.

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