Украинская Билли Айлиш расплакалась на "Голос країни": что случилось

Участница пятого выпуска шоу "Голос країни-10" Тоня Сова из города Львов, которую называют украинской Билли Айлиш, расплакалась на сцене.
Так, 21-летняя девушка, которая избавилась от токсичных отношений, пришла покорять "Голос" с песней "Stay" певицы Rihanna.
Тоня Сова
Instagram @goloskrainy_official
Участница призналась, что раньше была в отношениях с парнем, который запрещал ей заниматься музыкой. Кроме того, он говорил Тоне, что она толстая. Из-за этого девушка увлеклась похудением.
"При росте 159 см я весила 32 кг. Была страшно худая. Я просто таяла на глазах. Своей историей я хочу сказать девушкам, чтобы они не повторяли моих ошибок", – поделилась участница.
Тоня Сова
кадр из видео
Рассказывая о личных переживаниях со сцены, девушка не смогла сдержать слез:
"Хочу показать, что каждый человек – сильный. Если ты даже не веришь в свои возможности, ты должен прислушаться к себе".
Тоня Сова
кадр из видео
Тренером Тони стал Monatik.
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