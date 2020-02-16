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16 февраля • обновлено в 23:30
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Украинская Билли Айлиш расплакалась на "Голос країни": что случилось

1.3т
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Участница пятого выпуска шоу "Голос країни-10" Тоня Сова из города Львов, которую называют украинской Билли Айлиш, расплакалась на сцене.

Так, 21-летняя девушка, которая избавилась от токсичных отношений, пришла покорять "Голос" с песней "Stay" певицы Rihanna.

Тоня Сова

Тоня Сова

Instagram @goloskrainy_official

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Участница призналась, что раньше была в отношениях с парнем, который запрещал ей заниматься музыкой. Кроме того, он говорил Тоне, что она толстая. Из-за этого девушка увлеклась похудением.

"При росте 159 см я весила 32 кг. Была страшно худая. Я просто таяла на глазах. Своей историей я хочу сказать девушкам, чтобы они не повторяли моих ошибок", поделилась участница.

Тоня Сова

Тоня Сова

кадр из видео

Рассказывая о личных переживаниях со сцены, девушка не смогла сдержать слез:

"Хочу показать, что каждый человек сильный. Если ты даже не веришь в свои возможности, ты должен прислушаться к себе".

Тоня Сова

Тоня Сова

кадр из видео

Тренером Тони стал Monatik.

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Автор
Анна Михно
Тема
Голос країни
Место
Украина
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