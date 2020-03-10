Участница "Від пацанки до панянки" ужаснула историей о смерти матери и отчима

Участница популярного реалити "Від пацанки до панянки" на Новом канале Екатерина Большакова из Николаева ужаснула зрителей историей о смерти родной матери и отчима.

По словам девушки, в 14 лет она осиротела. Ее мама погибла от серьезной болезни, а незадолго до этого трагически погиб отчим. Об этом сообщила пресс-служба Нового канала.

Мать Екатерины скончалась от цирроза печени. Единственным человеком, который мог ее удочерить, был дедушка, но из-за проблем с сердцем сделать это ему не позволили. Поэтому девушка попала в интернат. В своих бедах 22-летняя Екатерина обвиняет отчима – именно с его появлением в ее семье все пошло наперекосяк.

Екатерина Большакова Пресс-служба Нового канала

"Я проклинаю тот день, когда он появился. Он постоянно меня бил, обосновывая, что так воспитывает. Но нельзя научить уму, лупя кого-то шваброй по голове. Отчим бил не только меня, но и маму. В частности, когда она была беременной. Мама даже пыталась повеситься из-за него", – поделилась Большакова.

"Пацанка" думала, что ее бедам придет конец после смерти отчима-тирана. Она до сих пор очень четко помнит этот день.

Екатерина Большакова Пресс-служба Нового канала

"Он шел в магазин скупиться, но по дороге ему проломили голову. Домой его привела соседка всего в крови. Я позвонила маме и рассказала о том, что отчим истекает кровью и хрипит. Но когда она приехала, он был уже чуть теплый. После его смерти я выдохнула. Думала, что все, наконец, наладится. Но мама очень переживала и запила. У нее появилось множество болезней, а впоследствии обнаружили и цирроз печени", – добавила девушка.

Екатерина Большакова Пресс-служба Нового канала

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее участница популярного реалити "Від пацанки до панянки" Юлия Чигринец рассказала, что родной брат приковывал ее цепями на весь день в сарае, а мать просила, чтобы Юлию избивали сверстники.

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