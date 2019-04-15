Участник Нацотбора на "Евровидение" зажег на "Голосе країни" с хитом KAZKA

Участник Нацотбора на "Евровидение" Андрей Хайат восхитил сеть выступлением на шоу "Голос країни". Он исполнил хит группы KAZKA "Плакала".

Многие пользователи сети отметили, что этот вариант песни понравился им больше, чем оригинал. Видео разместили на официальном Youtube-канале шоу.

Скриншот из видео

"KHAYAT — настоящий победитель Голоса!", "Делает нереальную магию из всего, к чему прикоснется", "Победитель сезона уже очевидно. Невероятный", "Лучшее выступление за сегодня", "Невероятный исполнитель", "Восхитительный парень. Эта песня простая для него. Он шаманит. Классный", — пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в воскресенье, 14 апреля, в эфире телеканала "1+1" прошел полуфинал 9 сезона вокального шоу "Голос країни". В нем за билет в финал боролись восемь участников — по два из команды каждого звездного тренера.

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