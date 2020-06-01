Участник "Квартала 95" Гагарин рассказал о финансовых потерях из-за коронавируса

Сценарист студии "Квартал 95", украинский ведущий и шоумен Артем Гагарин заявил, что из-за пандемии коронавируса потерял немало денег.

Так, по словам артиста, у него отменилось несколько мероприятий, за каждое из которых он мог бы получить $3000, передает "РБК-Україна".

Артем Гагарин Фото: instagram/artem_gagarin_

"Учитывая, что в моей жизни есть несколько направлений деятельности и все они так или иначе связаны с массовыми мероприятиями, можно сказать, что карантин отразился на мне втройне. Как ведущий мероприятия я стою $3000, в месяц у меня было минимум 4-5 мероприятий. Сами можете посчитать. В ивент-агентстве "GB Event by Kvartal 95", в котором я являюсь креативным директором, количество мероприятий также сократилось. А на онлайн-заказах много не заработаешь", – рассказал Гагарин.

Кроме того, отмечается, что один из главных проектов "Квартала 95" – "Вечерний Квартал" сейчас снимают без зрителей в зале. Это также сказывается на заработках артистов.

Артем Гагарин Фото: instagram/artem_gagarin_

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