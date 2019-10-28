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28 октября • обновлено в 11:04
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У знаменитого продюсера из России случился сердечный приступ - СМИ

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У российского продюсера Максима Фадеева случился сердечный приступ. Ему потребовалась срочная помощь медиков — бригаду "скорой" вызвали в его загородный дом в Подмосковье.

Об этом пишет издание Super. Как выяснилось, Фадееву стало плохо накануне ночью.

Макс Фадеев

Макс Фадеев

instagram.com/fadeevmaxim

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Прибывшие в дом продюсера медики диагностировали предынфарктное состояние — приступ ишемической болезни из-за нервного истощения. От госпитализации Фадеев отказался, сейчас с продюсером проводят необходимые медицинские процедуры на дому, где он находится под присмотром врачей.

Как ранее писал OBOZREVATEL, звезде шоу "Танці з зірками" гимнастке Анне Ризатдиновой стало плохо в прямом эфире. Сразу после выступления у девушки сильно подскочило давление. Гимнастка не смогла дослушать мнения членов жюри по поводу ее танца, а сам эфир пришлось прервать на рекламу.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

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