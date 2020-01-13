У семьи Анастасии Заворотнюк появились серьезные проблемы

Не успела семья российской актрисы Анастасии Заворотнюк рассчитаться со старыми штрафами за нарушение правил дорожного движения, как им выписали более двух десятков новых постановлений на сумму 22 тысячи рублей.

Как сообщает "Комсомольская Правда", штрафы разные: от 500 рублей за превышение скорости до 3000 рублей за движение по полосе общественного транспорта. При этом бывало, что за один день водитель совершал 2-3 нарушения.

Анастасия Заворотнюк Фото: uazmi.org

Отмечается, что автомобиль "Мерседес-Бенц", зарегистрированный на маму актрисы Валентину Борисовну. Однако 76-летняя женщина сама за рулем не ездит — вполне вероятно, что машиной пользуется ее зять Петр Чернышев либо внучка Анна Заворотнюк.

Анастасия Заворотню с мужем и дочерью

К слову, по закону, штраф нужно оплатить в течение двух месяцев, иначе нарушителя могут арестовать на срок до 15 суток.

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