Главная Новости
13 января • обновлено в 17:44
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

У семьи Анастасии Заворотнюк появились серьезные проблемы

1.7т
Читать материал на украинском

Не успела семья российской актрисы Анастасии Заворотнюк рассчитаться со старыми штрафами за нарушение правил дорожного движения, как им выписали более двух десятков новых постановлений на сумму 22 тысячи рублей.

Как сообщает "Комсомольская Правда", штрафы разные: от 500 рублей за превышение скорости до 3000 рублей за движение по полосе общественного транспорта. При этом бывало, что за один день водитель совершал 2-3 нарушения.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

Фото: uazmi.org

Новости
"Я единственный говорю правду": Разин "наехал" на семью Заворотнюк

Отмечается, что автомобиль "Мерседес-Бенц", зарегистрированный на маму актрисы Валентину Борисовну. Однако 76-летняя женщина сама за рулем не ездит — вполне вероятно, что машиной пользуется ее зять Петр Чернышев либо внучка Анна Заворотнюк.

Анастасия Заворотню с мужем и дочерью

Анастасия Заворотню с мужем и дочерью

К слову, по закону, штраф нужно оплатить в течение двух месяцев, иначе нарушителя могут арестовать на срок до 15 суток.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Кристина Долматова
Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги