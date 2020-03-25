У принца Чарльза – коронавирус: кто еще из королевской семьи оказался под угрозой

У 71-летнего принца Чарльза в Великобритании обнаружили коронавирус COVID-19. В связи с этим его супруга Камилла также прошла тестирование на вирус – он оказался отрицательным.

Сейчас пара находится на самоизоляции в поместье в Шотландии. О том, где прибывают другие члены королевской семьи и есть ли для них угроза заражения – расскажет OBOZREVATEL.

Принц Чарльз и его супруга Камилла

После появления информации об инфицировании принца Уэльского в Букингемском дворце заявили о том, что Елизавета ІІ в данное время остается в добром здравии. Королевские инсайдеры также отметили, что принц Чарльз последний раз встречался с ней 12 марта.

Елизавета II

Стоит добавить, что королева вместе с супругом, принцем Филиппом сейчас находится на самоизоляции в замке Виндзор. Туда они переехали 16 марта, покинув свою официальную лондонскую резиденцию – Букингемский дворец.

Принц Филипп и Елизавета II

К слову, Елизавета II до последнего исполняла свои королевские обязанности – в начале марта она провела традиционное вручение наград в Букингемском дворце.

Елизавета II

Что касается принца Гарри и его супруги Меган Маркл, то недавно они совершили "прощальный тур" по Великобритании. После чего Маркл поспешила вернуться обратно в Канаду к сыну Арчи. Вскоре после этого девушка была замечена возле канадского аэропорта с таинственным мужчиной, который, по слухам прессы, прилетел к ней на выходные из США.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл в Канаде Фото: Daily Mail

В то же время принц Гарри решил задержаться в Британии и посетил прощальную вечеринку, которую для него организовали друзья по случаю его переезда в Канаду. Отметим, что на ней также присутствовала бывшая возлюбленная герцога – Челси Дэйви.

Принц Гарри и Челси Дэйви

В свою очередь, принц Уильям и Кейт Миддлтон возглавили королевскую семью на время пандемии коронавируса. 19 марта они совершили частный визит в диспетчерскую Лондонской службы скорой помощи 111 в Кройдоне, о чем рассказали на личной страничке в Instagram.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

"Кэтрин и я с гордостью навестили персонал, работающий в NHS 111, чтобы передать нашу личную благодарность вместе с благодарностью бабушки и отца персоналу, работающему круглосуточно. Тем, кто дает необходимые рекомендации и обеспечивает уход за теми, кто в этом больше всего нуждается", – заявил герцог Кембриджский.

К слову, в лондонской школе детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма еще в феврале объявили карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Сейчас все воспитанники обучаются дома.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании началось испытание лекарств на пациенте, зараженным китайским коронавирусом COVID-19.

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