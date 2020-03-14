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14 марта • обновлено в 17:29
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У популярной в мире модели заподозрили коронавирус

1.7т
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46-летняя немецкая модель и телеведущая Хайди Клум пожаловалась на плохое самочувствие и заявила, что у нее появилась лихорадка, кашель и насморк - главные симптомы коронавируса.

Пройти тест на Covid-19 знаменитость не смогла. Об этом звезда рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

У популярной в мире модели заподозрили коронавирус

instagram.com/heidiklum

"Надеюсь, у меня всего лишь простуда. Однако с удовольствием сдала бы тест на коронавирус, но его здесь просто не делают. Я обращалась к двум разным врачам, но они не смогли помочь в этом", - сказала супермодель.
У популярной в мире модели заподозрили коронавирус

instagram.com/heidiklum

Также Клум призвала всех оставаться дома, если почувствовали недомогание.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Хайди Клум, которая недавно вышла замуж за гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца, попала в объективы папарацци во время отдыха в медовом месяце.

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Автор
Мария Дидык
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