МоваЯзык

Топ-темы:

У Джона Траволты внезапно умерла жена: что произошло

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Люди
1,5 т.
Джон Траволта и Келли Престон

Джон Траволта и Келли Престон. Film.ru

У знаменитого голливудского актера Джона Траволты внезапно на 58 году жизни скончалась супруга – актриса Келли Престон.

Причиной стал рак груди с которым женщина боролась более двух лет, пишет Telegram-канал Super.

Пара прожила вместе почти 29 лет – они поженились 12 сентября 1991 года. У пары остались дочь, Элла Блю, которая родилась в 2000 году, и сын Бенджамин (2010 года). Также у Траволты и Престон был старший сын Ддет, который родился в 1992 году, парень умер в 2009.

Новость дополняется...

СШАГолливудшоу-бизнесДжон Траволта
Поделиться в Facebook
  2. Шоу
  3. Люди