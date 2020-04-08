У 67-летней Степаненко появился поклонник после развода

У российской юмористки, бывшей жены Евгения Петросяна Елены Степаненко появился молодой тайный поклонник.

В окружении артистки говорят, что она пока не готова к серьезным отношениям, но принимает от него цветы и подарки, пишет "СтарХит".

Мужчина немного моложе Степаненко и является бизнесменом

"Энергии, экспромтов, шуток и идей у нее побольше, чем у некоторых сорокалетних звезд. Очень расположена к людям, интеллигента. Не случайно у Елены Григорьевны объявился поклонник", — рассказали в окружении артистки.

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