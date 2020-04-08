Главная Новости
8 апреля • обновлено в 17:41
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

У 67-летней Степаненко появился поклонник после развода

Читать материал на украинском

У российской юмористки, бывшей жены Евгения Петросяна Елены Степаненко появился молодой тайный поклонник.

В окружении артистки говорят, что она пока не готова к серьезным отношениям, но принимает от него цветы и подарки, пишет "СтарХит".

У 67-летней Степаненко появился поклонник после развода

Мужчина немного моложе Степаненко и является бизнесменом

"Энергии, экспромтов, шуток и идей у нее побольше, чем у некоторых сорокалетних звезд. Очень расположена к людям, интеллигента. Не случайно у Елены Григорьевны объявился поклонник", — рассказали в окружении артистки.
У 67-летней Степаненко появился поклонник после развода

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
5
Смешно
1
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1668.

    Вылечились: 35. Умерли: 52.

  • В мире заболели почти 1,4 миллиона человек, погибли – более 80 тысяч.

  • Ученые нашли вещество, блокирующее коронавирус.

  • Кабмин заявил, что карантин могут продлить до начала мая, в апреле смягчать правила не будут.

  • В Украине запустят общественный транспорт: инфекционист назвала условие.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги