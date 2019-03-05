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У 14-летней участницы ''МастерШеф. Діти'' обнаружили рак: семья просит помощи

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Участнице второго сезона кулинарного шоу "МастерШеф. Діти", 14-летней Вике Подлепенской поставили диагноз лимфома Ходжкина (рак лимфоузлов).

В 2017 году девочка стала суперфиналисткой проекта. Узнав о диагнозе ребенка, родители Вики обратились за помощью в соцсетях.

У 14-летней участницы ''МастерШеф. Діти'' обнаружили рак: семья просит помощи

Фото: instagram.com

"Никогда не могла даже подумать, что такое произойдет со мной. Сейчас очень тяжело писать этот пост. К сожалению, я серьезно заболела, мне поставили диагноз лимфома Ходжкина. Буду благодарна каждому за помощь", — также написала Вика в Instagram.

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Поддержал подопечную и судья телевизионного проекта, кулинар Эктор Хименес-Браво. На личной странице в Instagram он разместил пост с просьбой помочь девочке.

Родители Вики очень надеются, что благодаря поддержке неравнодушных людей смогут спасти жизнь дочери.

Реквизиты для материальной помощи: 5168 7573 2383 5886, ПриватБанк (Наталья Подлепенская, мама).

Как ранее писал OBOZREVATEL, за несколько дней до премьеры нового сезона шоу "МастерШеф. Профессионалы" на телеканале "СТБ" судья проекта Эктор Хименес-Браво озадачил поклонников своими фотографиями в Instagram.

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Персоны
Эктор Хименес БравоЭктор Хименес-Браво
Место
Украина
Теги
Мастер Шеф детишоу МастерШеф Детителеканал СТБ
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k Konstantin
k Konstantin
ребенка конечно жаль, но обращение явно не туда. государство берет налоги на медицину и к нему надо обращаться иначе нахера платятся налоги. чтобы сранным судьям платить пенсии и зарплаты, а на лечение детей деньги собирали в соцсетях с денег оставшихся после оплаты налогов на мед обслуживание
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