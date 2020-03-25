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25 марта • обновлено в 11:28
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Цибульская показала фигуру в сексуальном белье. Фото

3.9т
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Популярная украинская певица Ольга Цибульская показала соблазнительные формы в пикантном белье.

Так, смелой фотографией знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Ольга Цибульская

Ольга Цибульская

Instagram @cybulskaya

В кадре Цибульская позирует в сексуальном красном белье с кружевами. Сверху Ольга надела стильный светло-голубой плащ.

Пикантный наряд выгодно подчеркнул роскошную фигуру звезды.

Поклонники не смогли пройти мимо эффектного снимка Цибульской, и засыпали ее комплиментами.

"Богиня", "Ох, какая очаровательная", "Шик, блеск, красота", "Какое фото", "Ух, какая красивая девушка", – восхищались пользователи в комментариях.

34-летняя украинская певица показала фигуру в сексуальном белье. Фото
34-летняя украинская певица показала фигуру в сексуальном белье. Фото
34-летняя украинская певица показала фигуру в сексуальном белье. Фото
34-летняя украинская певица показала фигуру в сексуальном белье. Фото
34-летняя украинская певица показала фигуру в сексуальном белье. Фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Ольга Цибульская поделилась секретом похудения. Артистке удалось сбросить 10 килограммов.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Михно
Персона
Оля Цибульская
Место
Украина
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