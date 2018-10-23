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"Целовались под дождем": дочь Деппа шокировала сеть новым бойфрендом

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Дочь голливудского актера Джонни Деппа Лили-Роуз заметили на свидании с 22-летним актером Тимати Шаламе.

Фотографии влюбленной пары, где они целуются под дождем, опубликовано в социальных сетях.

Слухи, что Лили и Тимати встречаются, начали появляться еще в начале октября. Пару заметили вместе в нью-йоркском кафе "Грязь".

"Целовались под дождем": дочь Деппа шокировала сеть новым бойфрендом
"Целовались под дождем": дочь Деппа шокировала сеть новым бойфрендом
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Кроме того, молодых актеров видели еще несколько раз в ресторане фастфуда, где они вместе ужинали.

"Целовались под дождем": дочь Деппа шокировала сеть новым бойфрендом
"Целовались под дождем": дочь Деппа шокировала сеть новым бойфрендом

Фанаты предположили, что роман между Лили и Тимати мог начаться на съемках нового фильма The King ( "Король").

"Целовались под дождем": дочь Деппа шокировала сеть новым бойфрендом

Как сообщал OBOZREVATEL, дочь голливудского актера Джонни Деппа и французской кинозвезды Ванессы Паради, модель и актриса Лили-Роуз Депп ошеломила своих фанов участием в пикантном эксперименте своего друга фотографа.

Персона
Лили-Роуз Депп
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