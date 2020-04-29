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29 апреля • обновлено в 18:57
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Тодоренко решила создать фильм о домашнем насилии после громкого скандала: съемки сорваны

1.1т
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Скандальная телеведущая Регина Тодоренко, после громкого скандала с высказываниями о домашнем насилии, решила снять фильм посвященный этой проблеме.

Так, она договорилась о встрече с одной из самых известных блоггерш-феминисток Александрой Митрошиной, но за 10 минут до начала съемок, телеведущая заявила, что не приедет.

Тодоренко решила снять фильм о домашнем насилии после громкого скандала
"Ко мне через полчаса приедет Регина Тодоренко со съемочной командой брать у меня интервью для фильма о домашнем насилии. В пятницу оно выйдет", - сообщила блогер.

"За 10 минут до начала съемок продюсер фильма позвонил ассистентке и отменил их. Причины не сообщили, но в любом случае инициатива классная", - написала Митрошина.
Тодоренко решила снять фильм о домашнем насилии после громкого скандала

Как сообщал OBOZREVATEL, журнал Glamour лишил Тодоренко звания "Женщина года" после ее скандальных высказываний о домашнем насилии. Все началось с того, что телеведущая нелестно отозвалась об Агате Муцениеце, которая ушла от Павла Прилучного после громкого скандала. Затем она высказалась о жертвах домашнего насилия, сравнив их с психически больными людьми.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Регина Тодоренко
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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