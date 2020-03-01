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1 марта • обновлено в 10:47
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Тина Кароль беременна? Сеть озадачил ее округлившийся живот

3.4т
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Украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников видео, на котором заметен округлившийся живот. Так, она позировала в необычном платье, которое подчеркнуло ее фигуру.

Ролик она опубликовала на своей странице в Instagram-Stories.

Тина Кароль беременна? Сеть озадачил ее округлившийся живот
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Соблазнительная Тина Кароль взбудоражила сеть постельным фото
Тина Кароль беременна? Сеть озадачил ее округлившийся живот

В таком наряде Кароль выступила на "Большом весеннем концерте".

Отметим, что слухи о романе Тины Кароль и Дана Балана продолжаются уже несколько лет. Так, артисты постоянно флиртуют и подогревают разговоры об этом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль завела сеть аппетитными формами в белье.

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Автор
Мария Дидык
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