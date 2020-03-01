Тина Кароль беременна? Сеть озадачил ее округлившийся живот

Украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников видео, на котором заметен округлившийся живот. Так, она позировала в необычном платье, которое подчеркнуло ее фигуру.

Ролик она опубликовала на своей странице в Instagram-Stories.

Новости Соблазнительная Тина Кароль взбудоражила сеть постельным фото

В таком наряде Кароль выступила на "Большом весеннем концерте".

Отметим, что слухи о романе Тины Кароль и Дана Балана продолжаются уже несколько лет. Так, артисты постоянно флиртуют и подогревают разговоры об этом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль завела сеть аппетитными формами в белье.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!