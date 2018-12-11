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Бабченко в списке: Time объявил обладателя премии ''Человек года''

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Известный журнал Time вручил почетный титул "Человек года-2018" убитому журналисту Джамалю Хашогги и нескольким его коллегам, которые пострадали, выполняя свой долг. Также в издании упомянули и про российского журналиста Аркадия Бабченко.

Номинация оглашена на сайте журнала и в эфире утреннего шоу американского телеканала NBC.

Бабченко в списке: Time объявил обладателя премии ''Человек года''

Как подчеркнул главный редактор издания Эдвард Фелсенталь, впервые Time выбрал персоной года человека, которого уже нет в живых.

Джамаль Хашогги

Джамаль Хашогги

nbcnews

В интервью шоу телеканала NBC он отметил, что смерть Хашогги заставила мир "пересмотреть отношение к саудовской монархии и наконец обратить внимание на происходящее в Йемене".

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Фелсенталь уточнил, что у номера журнала, посвященного персоне года, несколько обложек, на которых изображены "хранители": журналисты Capital Gazette, на редакцию которой была совершена атака летом этого года; филиппинская журналистка Мария Ресса, которую судят на родине; репортеры Ва Лоун и Киав Со Оо, получившие тюремный срок в Мьянме.

Также в статье не забыли и об Аркадии Бабченко, на которого в мае 2018 года было организовано покушение.

Аркадій Бабченко

Аркадій Бабченко

Радио Свобода

"Бабченко много лет проработал в качестве российского военного корреспондента, приехав в Киев в 2017 году после того, как его критика Кремля привела к угрозам в его адрес. Прошлой весной, когда украинская спецслужба предупредила о заговоре с целью его убийства, он фальсифицировал собственную смерть в ходе спецоперации по поимке заказчиков убийства - спорный шаг в мире журналистики", — написали о нем в Time.

Мария Ресса

Мария Ресса

nbcnews

Ва Лоун и Киав Со Оо

Ва Лоун и Киав Со Оо

nbcnews

Журналисты Capital Gazette

Журналисты Capital Gazette

nbcnews

Как сообщал OBOZREVATEL, Джамаль Хашогги – колумнист американского издания The Washington Post, который выступал с критикой саудовского правительства и наследного принца Мухаммеда ибн Салман аль-Сауда. Он числился без вести пропавшим после того, как вошел в здание консульства в Стамбуле 2 октября. Позже появилась информация, что он был жестоко убит на территории диппредставительства.

Изначально предполагали, что расчлененное тело Хашогги могло быть вывезено из Турции в чемоданах. Позже правоохранители нашли фрагменты тела журналиста в колодце на территории консульства. А телеканал CNN, со ссылкой на собственные источники, опубликовал последние слова Хашогги.

В ЦРУ уверены, что именно принц Саудовской Аравии отдал приказ о ликвидации неугодного оппозиционера. Сенаторы США поддерживают мнение управления, называя принца Мохаммеда ибн Салмана "сумасшедшим" и "опасным".

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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Честно признать, Бабченко когда то был отличным журналистом и его репортёрские хроники с мест ведения боевых действий зачастую носили авантюрный характер и были интересны. До той поры покуда он не заразился бациллой свидомизма и постепенно превратился в животное как и весь чубатый сброд. Украинство -зараза страшная и не щадит никого.
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Сюр какой то....бабетта таки жива или нет? вроде до Пасхи ещё далеко, или репетиция воскрешения "выдающегося журналиста" претендующего на премию? ну подайте ему хоть на пропитание
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
свинюки. а может эти ослы не знают что ваш бабченко живой? они вон мертвым призы дают?
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