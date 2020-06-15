Российский рэпер Тимати публично обматерил и обозвал "животным" журналистку и общественного деятеля Ксению Собчак.

Так, музыкант высказался о том, что Собчак его "достала" за все годы знакомства. Причиной послужила шутка Ксении о певце Стасе Костюшкине, который ранее сделал заявление об изнасиловании в детстве. Тимати высказался на личной странице в Instagram. В конце новости смотрите ролик, который спровоцировал инцидент.

"Ты за эти годы так меня зае**ла, честно, своей ху**ей в мой адрес. Я молчал, как тогда на премии. Неудобно при маме. Неудобно – девочка. Но потом понял, ты не девочка ни**я. Ты животное, ведь только животное может глумиться над чужим горем. Ведь смешно, когда Костюшкин рассказывает про то, как его изнасиловали в детстве?" – разразился гневом рэп-исполнитель.

Тимати обозвал Собчак "животным" и обматерил ее: что стало причиной

Он также рассказал, что знает "всю подноготную" о жизни Собчак, так как много лет с ней знаком и постоянно пересекался в работе. При этом Тимати указал, что если бы фанаты знали хотя бы треть о Ксении – актер Михаил Ефремов, который недавно устроил смертельную аварию в Москве и был подвержен травле в России, показался бы "ангелом".

Тимати обозвал Собчак "животным" и обматерил ее: что стало причиной

Вероятно, он намекнул не только на сложные взаимоотношения Собчак с коллегами и окружающими, но и на "криминальные" моменты в ее жизни.

Тимати обозвал Собчак "животным" и обматерил ее: что стало причиной

Тимати обозвал Собчак "животным" и обматерил ее: что стало причиной

Тимати обозвал Собчак "животным" и обматерил ее: что стало причиной

Тимати обозвал Собчак "животным" и обматерил ее: что стало причиной

Почему возник скандал между звездами

Так, недавно Собчак пошутила об изнасиловании певца Стаса Костюшкина в ролике на YouTube. В видео, ставшем предметом обсуждения, ведущая, размышляя о политике, произнесла:

"Что ж дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?"

Сам музыкант упрекнул ведущую, объяснив, что существуют темы, которые "никоим образом не подходят к сатирическому контенту". Позднее популярный косметический бренд Mixit якобы разорвал сотрудничество с Ксенией. Однако спустя некоторое время выяснилось, что компания все же продолжит партнерство с Собчак.

Подобная ситуация произошла в России с украинкой Региной Тодоренко, которая назвала "психически больными" женщин, подвергавшихся насилию со стороны мужчин. Тодоренко в циничной форме заявила, что "это надо иметь проблемы с психикой, чтобы на камеру рассказать, что муж тебя бьет. А что ты сделала. чтобы он тебя не бил?". Читайте все подробности в материале OBOZREVATEL.

Тогда высказывания Регины спровоцировали волну травли в ее адрес. Артистку лишили звания "Женщина года" в России, а также с ней прекратили сотрудничество несколько крупных брендов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший участник дуэта "Чай вдвоем" Стас Костюшкин признался, что подвергся насилию со стороны педофила, когда ему было восемь лет. Музыкант решил поделиться этой историей из-за боязни за своих детей. Через несколько дней Костюшкин записал видеообращение, в котором заявил, что после признания его стали "поливать грязью".