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Телеведущий Остапчук заразился коронавирусом

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Люди
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Владимир Остапчук заразился коронавируса

Владимир Остапчук заразился коронавируса.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук заболел коронавирусом.

Об этом сообщила его невеста Кристина Горняк в сториз на своей странице в Instagram. Она рассказала, что сдала тест на COVID-19, который оказался отрицательным. Женщина уверена, что также болеет, но без осложнений.

"Я так понимаю, что меня зацепило в легкой форме. Пронесло с воспалением легких. У меня из симптомов только першение в горле. Но нет обоняния, исчез несколько дней назад и пока не восстановился", – поделилась Горняк.

Горняк уверена, что она также болеет коронавирусом.

Горняк уверена, что она также болеет коронавирусом. Instagram Кристины Горняк

Она добавила, что ее любимый Остапчук хуже себя чувствует. Коронавирус поразил легкие шоумена, у него обнаружили пневмонию. Теперь Горняк находится на самоизоляции и ухаживает за женихом.

Горняк рассказала, что ее любимый плохо себя чувствует.

Горняк рассказала, что ее любимый плохо себя чувствует. Instagram Кристины Горняк

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущая утренней программы "Сніданок з 1+1" Неля Шовкопляс сообщила, что заразилась коронавирусом. Ее семья также сдала ПЦР-тесты, но результаты еще не оглашались. Что касается коллег Шовкопляс, то COVID-19 у них не обнаружили.

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