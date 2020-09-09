Телеведущий Остапчук заразился коронавирусом

Украинский телеведущий Владимир Остапчук заболел коронавирусом.

Об этом сообщила его невеста Кристина Горняк в сториз на своей странице в Instagram. Она рассказала, что сдала тест на COVID-19, который оказался отрицательным. Женщина уверена, что также болеет, но без осложнений.

"Я так понимаю, что меня зацепило в легкой форме. Пронесло с воспалением легких. У меня из симптомов только першение в горле. Но нет обоняния, исчез несколько дней назад и пока не восстановился", – поделилась Горняк.

Горняк уверена, что она также болеет коронавирусом. Instagram Кристины Горняк

Она добавила, что ее любимый Остапчук хуже себя чувствует. Коронавирус поразил легкие шоумена, у него обнаружили пневмонию. Теперь Горняк находится на самоизоляции и ухаживает за женихом.

Горняк рассказала, что ее любимый плохо себя чувствует. Instagram Кристины Горняк

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущая утренней программы "Сніданок з 1+1" Неля Шовкопляс сообщила, что заразилась коронавирусом. Ее семья также сдала ПЦР-тесты, но результаты еще не оглашались. Что касается коллег Шовкопляс, то COVID-19 у них не обнаружили.

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