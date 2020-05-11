Главная Новости
11 мая • обновлено в 17:48
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Тебе надо отдохнуть": 43-летняя Кравец из "Квартала 95" поразила снимком без макияжа

4.4т
Читать материал на украинском

Звезда студии "Квартал 95" и актриса проекта "Женский Квартал" Елена Кравец удивила сеть снимком, на котором изображена без макияжа.

Так, 43-летняя артистка снялась в домашнем образе, а на ее кофте заметно надпись "маме надо отдохнуть". Она разместила фото на личной странице в Instagram.

Елена Кравец

Елена Кравец

ТСН

"Маме нужно отдохнуть, потому что только тогда вступит в действие один из законов вселенной, который звучит "happy wife = happy life" (счастливая жена – счастливая жизнь)”, – написала Елена.

Поклонники начали активно комментировать фотографию Кравец. Многие из них похвалили ее за естественный и свежий внешний вид.

Другие же отметили, что артистка, которая много работает, а также воспитывает троих детей, выглядит действительно уставшей.

Лена Кравец без макияжа

Лена Кравец без макияжа

Instagram @lennykravets

"Леночка, какая же вы на этом фото домашняя и уютная. Снимок живой и словно дышит!" – восхитились фанаты.

"Выглядишь очень уставшей... Ленка, отдохни, побереги себя", – возразили другие.

43-летняя Кравец из "Квартала 95" поразила снимком без макияжа
43-летняя Кравец из "Квартала 95" поразила снимком без макияжа
43-летняя Кравец из "Квартала 95" поразила снимком без макияжа
43-летняя Кравец из "Квартала 95" поразила снимком без макияжа
43-летняя Кравец из "Квартала 95" поразила снимком без макияжа
43-летняя Кравец из "Квартала 95" поразила снимком без макияжа

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена Кравец восхитила сеть трогательным фото со своими младшими детьми – близнецами Катей и Ваней.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Ева Романова
Персоны
студия "95 квартал" Елена Кравец
Теги
Квартал 95 шоу шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
9
4
Смешно
0
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Ааааааа!!!(((( Кто это???
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги