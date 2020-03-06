Татьяне Булановой – 51: куда пропала звезда 90-х и как выглядит сейчас

Советская и российская певица, заслуженная артистка России Татьяна Буланова 6 марта отмечает свой день рождения.

Так, ей исполняется 51 год. Артистку часто хвалят за то, как она выглядит в своем возрасте. OBOZREVATEL решил узнать, в чем секрет красоты Татьяны Булановой, чем она сейчас занимается и как выглядит (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Татьяна Буланова Pinterest

Татьяна Буланова родилась 6 марта 1969 года в Ленинграде. Известной она стала в начале 90-х годов, после того, как стала выступать в составе группы "Летний сад".

Позже Буланова стала выступать сольно, она выступила композитором для многих своих песен. В 90-х были популярны "Колыбельная" (1994), "Скажи мне правду, атаман" (1995), "Ясный мой свет" (1996), "Мой ненаглядный" (1997) и другие.

Сейчас Татьяна Буланова продолжает выступать с концертами и выпускать новые песни. Кроме того, Буланова – актриса и ведущая, она участвует во многих проектах на телевидении России.

Певица является обладательницей многих наград и премий, таких как "Шансон года", "Женщина года", "Лучшая певица года" и многих других.

Татьяну Буланову часто хвалят за то, как она выглядит в своем возрасте. Так, у артистки сохраняется молодая внешность и подтянутая фигура. При этом Буланова не увлекается спортом. При росте 160 см ее вес составляет не более 50 кг.

По признанию самой певицы, ее секрет в том, что она пользуется лунным календарем. А из косметологических процедур артистка прибегала лишь к уколам ботокса.

В своем Instagram Татьяна Буланова активно делится яркими фото:

Татьяна Буланова instagram.com/bulanova.official

Татьяна Буланова instagram.com/bulanova.official

Татьяна Буланова instagram.com/bulanova.official

Татьяна Буланова instagram.com/bulanova.official

Татьяна Буланова instagram.com/bulanova.official

Татьяна Буланова instagram.com/bulanova.official

Татьяна Буланова instagram.com/bulanova.official

Татьяна Буланова instagram.com/bulanova.official

Татьяна Буланова instagram.com/bulanova.official

Татьяна Буланова instagram.com/bulanova.official

Татьяна Буланова instagram.com/bulanova.official

Татьяна Буланова instagram.com/bulanova.official

Татьяна Буланова instagram.com/bulanova.official

Татьяна Буланова instagram.com/bulanova.official

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России на концерте Татьяны Булановой развязали массовую драку.

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