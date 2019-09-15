"Танці з зірками": четвертый выпуск шоу онлайн

В воскресенье, 15 сентября в 21:00, состоится четвертый эфир шоу "Танці з зірками". 12 пар будут судить Влад Яма, украинская прима-балерина Екатерина Кухар, а также хореограф Франсиско Гомес.

Эфир пройдет с темой "Вечер любви". Главным событием вечера станет свадьба примы украинского балета Екатерины Кухар и премьера Александра Стоянова, которые в прямом эфире обменяются обручальными кольцами. OBOZREVATEL проследит за эфиром и расскажет все подробности.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в предыдущем выпуске шоу покинул репер Серега и его партнерша Аделина Дели. Члены жюри оценили их пасодобль в 20 баллов. Позже судья проекта Влад Яма выразил свое недовольство таким выбором зрителей.

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