Известный украинский телеведущий Дмитрий Танкович примет участие в четвертом сезоне шоу "Танці з зірками", которое стартует осенью на телеканале "1+1".

Он принял традиционную эстафету #танціззіркаміchallenge от певицы Славы Каминской. Соответствующее видео Танкович опубликовал на личной странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Танці з зірками-2020": Дмитрий Танкович станет участником нового сезона (Instagram Дмитрия Танковича)

Телеведущий бросил вызов сразу двум звездам – ​​рэп-исполнительнице Alyona Alyona на фешн-дизайнеру Андре Тану. Уже скоро станет известно, согласятся ли знаменитости участвовать в шоу.

Напомним, уже известны имена семи звездных участников нового сезона "Танців з зірками" – это Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Дарья Петрожицкая, Юлия Санина, Слава Каминская и Дмитрий Танкович. Также ранее назвали имена трех жюри на шоу. Ими стали балерина Екатерина Кухар, телезвезда Влад Яма и легендарный хореограф Григорий Чапкис.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярного украинского певца Олега Винника, которого назвали первым участником нового сезона шоу "Танці з зірками" на "1+1", поставили в пару с хореографом Еленой Шоптенко. Также узнайте, с кем выйдут на паркет экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос, а также актеры Тарас Цымбалюк и Дарья Петрожицкая.