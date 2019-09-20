"Танці з зірками 2019": что будет в пятом выпуске шоу

22 сентября в 21:00 состоится пятый выпуск развлекательного шоу шоу "Танці з зірками". Традиционно для этого сезона судьями будут Влад Яма, Екатерина Кухар и Франсиско Гомес.

OBOZREVATEL проследит за прямым эфиром и расскажет читателю все подробности.

Эфир пройдет под темой "Год, который изменил мою жизнь". Звезды расскажут о событиях, которые стали для них переломными.

Ведущей балкона в пятом прямом эфире станет телеведущая Надежда Матвеева, которая покинула проект на прошлой неделе.

Надежда Матвеева

Как ранее писал OBOZREVATEL, в воскресенье, 15 сентября, в 21:00 прошел четвертый эфир шоу "Танці з зірками".

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