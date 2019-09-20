Главная Новости
20 сентября • обновлено в 17:29
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Танці з зірками 2019": что будет в пятом выпуске шоу

474 Читать материал на украинском

22 сентября в 21:00 состоится пятый выпуск развлекательного шоу шоу "Танці з зірками". Традиционно для этого сезона судьями будут Влад Яма, Екатерина Кухар и Франсиско Гомес.

OBOZREVATEL проследит за прямым эфиром и расскажет читателю все подробности.

"Танці з зірками 2019": что будет в пятом выпуске шоу
Новости
"Джоуи не делится едой!" Google ярко поздравил сериал "Друзья" с юбилеем

Эфир пройдет под темой "Год, который изменил мою жизнь". Звезды расскажут о событиях, которые стали для них переломными.

Ведущей балкона в пятом прямом эфире станет телеведущая Надежда Матвеева, которая покинула проект на прошлой неделе.

Надежда Матвеева

Надежда Матвеева

Как ранее писал OBOZREVATEL, в воскресенье, 15 сентября, в 21:00 прошел четвертый эфир шоу "Танці з зірками".

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel