"Танці з зірками 2019": что будет в пятом выпуске шоу

22 сентября в 21:00 состоится пятый выпуск развлекательного шоу шоу "Танці з зірками". Традиционно для этого сезона судьями будут Влад Яма, Екатерина Кухар и Франсиско Гомес.
OBOZREVATEL проследит за прямым эфиром и расскажет читателю все подробности.
Эфир пройдет под темой "Год, который изменил мою жизнь". Звезды расскажут о событиях, которые стали для них переломными.
П’ятий ефір #танціззірками пройде під темою "Рік, який змінив моє життя". Це буде один із найзворушливіших ефірів сезону, у якому зірки відверто розкажуть про події, які стали для них переломними і присвятять свої номери близьким людям. Чекаєш на випуск вже цієї неділі о 21:00 на 1+1?⭐️ #танціззірками
Ведущей балкона в пятом прямом эфире станет телеведущая Надежда Матвеева, которая покинула проект на прошлой неделе.
Надежда Матвеева
Как ранее писал OBOZREVATEL, в воскресенье, 15 сентября, в 21:00 прошел четвертый эфир шоу "Танці з зірками".
Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!