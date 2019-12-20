"Такой тонкий": Успенская рассказала Гордону про эротический сон с Путиным

Российская певица украинского происхождения Любовь Успенская, которая недавно провела концерты в Украине, рассказала о том, что однажды ей приснился эротический сон с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом она рассказала в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале "В гостях у Гордона". (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы)

Скриншот из видео

"Снился сон, что я сижу у камина. Владимир Владимирович со мной сидит. Он такой тонкий, чувственный. Я увидела в нем не президента, а мужчину", – рассказала Успенская.

Артистка отметила, что рассказала Путину об этом сне.

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2019 году Успенская записала новый хит на украинском языке "Бути без тебе" с певцом из Одессы Андреем Большедворским и разозлила россиян.

Когда Успенская отправилась в осенний тур по Украине, россияне затравили ее в сети.

Тем временем, украинцы очень любят певицу и радуются ее приезду. На одном из концертов лидер Радикальной партии Олег Ляшко был замечен танцующим под ее музыку.

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