"Так постоянно": жена Зеленского рассказала о его главном недостатке

Жена комика и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская рассказала о главном недостатке своего супруга.

В интервью изданию "Apostrophe.ua" она отметила, что ее муж часто бывает рассеянным.

Ридус

"Бытовые вещи. Он бывает рассеянным. Бывает, много всего планирует, может на день запланировать с десяток встреч и еще пытаться на них все успеть, хотя это физически невозможно. Еще он трудоголик. Он не умеет расслабляться, кажется, что он такой веселый, балагур, но когда мы едем на отдых, то только день на третий его отпускает, и он может посмотреть вокруг и не быть в напряженном состоянии. В быту он рассеянный, он не знает, где что лежит, постоянно все ищет", - говорит Елена Зеленская.

Она добавила, что раньше у ее супруга не было даже ключа от квартиры.

"Только в прошлом году мы их ему дали, потому что он поздно приходит, чтобы в дверь не звонил. И теперь он эти ключи ищет каждый день", - говорит супруга комика.

Как ранее писал OBOZREVATEL, дочь кандидата в президенты Владимира Зеленского Александра без восторга восприняла решение ее отца баллотироваться в президенты, а сын Кирилл до сих пор не знает.

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