Организатор концертов раскрыл звездные требования Пугачевой

Примадонна российской и советской эстрады Алла Пугачева предпочитает передвигаться по стране в специальном вагоне со всеми удобствами.
Об этом изданию "СтарХит" рассказал управляющий холдингом Atom Entertainment Group Андрей Алексеев, который занимается еще одним "последним" концертом артистки в Беларуси, запланированном на 2 ноября.
"Мы уже сотрудничали с Аллой Борисовной лет 15 назад, делали два ее концерта в Беларуси. Конечно, для нас почетно работать со звездой такого уровня. Знаю, нас пытались "подвинуть": Алле Борисовне и ее менеджменту поступали "более выгодные" контрпредложения. Рады, что она все же выбрала нас. Артистка предпочитает передвигаться на поезде, поэтому в Минск отправится поездом — в личном спецвагоне, оснащенном всем необходимым", – рассказал он.
Алла Пугачева
Instagram@alla_pugacheva_forum
По словам Алексеева, сейчас решается вопрос с гостиницей, в которой Пугачева остановится на время пребывания в Минске. Ей направили несколько вариантов пятизвездочных отелей.
Юбилейный концерт Пугачевой
Instagram@alla_pugacheva_forum
"В целом, концерт повторит кремлевский, только декорации будут адаптированы под более масштабную. Бытовой райдер у Аллы Борисовны достаточно простой, но соответствует ее уровню. Гримерка с зеркалами, фрукты, вода и все такое прочее", – добавил он.
Уточняется, что в отличие от кремлевского концерта, на это мероприятия билеты стоят адекватнее: от двух до пятнадцати тысяч рублей (до 2 тыс. гривен).
Posted @withrepost • @ticketproby Примадонна в Минске! Билеты уже в продаже! 2 ноября в "Минск-Арене" с большим сольным концертом после почти десятилетнего перерыва выступит Алла Пугачева. Новое шоу Примадонна приурочила к своему юбилею, и ей снова есть о чем рассказать своим поклонникам. Алла Пугачева – "женщина, которая поет" и собирает овации уже больше полувека. Послушать ее живое выступление - это уже не вопрос музыкальных предпочтений, а возможность прикоснуться к истории советской и российской эстрады. Потому что Примадонна была и остается одной из наиболее ярких глав этой истории. Минск с гордостью будет принимать Народную артистку СССР! 02.11.2019 в 19:00 МКСК Минск-Арена, Минск Билеты на #ticketpro #тикетпро #кудапойтивминске #concertminsk #instaminsk #minskgram #аллапугачева #женщинакотораяпоет #примадоннароссийскойэстрады
Как сообщал OBOZREVATEL:
17 апреля Пугачева дала масштабный сольный концерт в Кремлевском дворце в честь 70-летия.
Из-за нашумевшего мероприятия разгорелся ряд скандалов. В сети возмутились, что государственное учреждение предоставило спонсорскую помощь в размере 40 млн рублей.
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Пугачева высокомерно и корыстно использует свое имя, получая такие деньги.
Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян отметил, что артистка разъярила публику, "помахав перед ней красной тряпкой".
Также появилась информация, что Пугачева будет петь под фонограмму при стоимости билета в 300 тысяч рублей, хотя в афишах указывалось, что будет живой звук.
8 апреля российские артисты отпраздновали юбилей примадонны Пугачевой громким концертом в Москве.
Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!