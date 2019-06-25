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Организатор концертов раскрыл звездные требования Пугачевой

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Примадонна российской и советской эстрады Алла Пугачева предпочитает передвигаться по стране в специальном вагоне со всеми удобствами.

Об этом изданию "СтарХит" рассказал управляющий холдингом Atom Entertainment Group Андрей Алексеев, который занимается еще одним "последним" концертом артистки в Беларуси, запланированном на 2 ноября.

"Мы уже сотрудничали с Аллой Борисовной лет 15 назад, делали два ее концерта в Беларуси. Конечно, для нас почетно работать со звездой такого уровня. Знаю, нас пытались "подвинуть": Алле Борисовне и ее менеджменту поступали "более выгодные" контрпредложения. Рады, что она все же выбрала нас. Артистка предпочитает передвигаться на поезде, поэтому в Минск отправится поездом — в личном спецвагоне, оснащенном всем необходимым", – рассказал он.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

Instagram@alla_pugacheva_forum

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По словам Алексеева, сейчас решается вопрос с гостиницей, в которой Пугачева остановится на время пребывания в Минске. Ей направили несколько вариантов пятизвездочных отелей.

Юбилейный концерт Пугачевой

Юбилейный концерт Пугачевой

Instagram@alla_pugacheva_forum

"В целом, концерт повторит кремлевский, только декорации будут адаптированы под более масштабную. Бытовой райдер у Аллы Борисовны достаточно простой, но соответствует ее уровню. Гримерка с зеркалами, фрукты, вода и все такое прочее", – добавил он.

Уточняется, что в отличие от кремлевского концерта, на это мероприятия билеты стоят адекватнее: от двух до пятнадцати тысяч рублей (до 2 тыс. гривен).

Posted @withrepost • @ticketproby Примадонна в Минске! Билеты уже в продаже! 2 ноября в "Минск-Арене" с большим сольным концертом после почти десятилетнего перерыва выступит Алла Пугачева. Новое шоу Примадонна приурочила к своему юбилею, и ей снова есть о чем рассказать своим поклонникам. Алла Пугачева – "женщина, которая поет" и собирает овации уже больше полувека. Послушать ее живое выступление - это уже не вопрос музыкальных предпочтений, а возможность прикоснуться к истории советской и российской эстрады. Потому что Примадонна была и остается одной из наиболее ярких глав этой истории. Минск с гордостью будет принимать Народную артистку СССР! 02.11.2019 в 19:00 МКСК Минск-Арена, Минск Билеты на #ticketpro #тикетпро #кудапойтивминске #concertminsk #instaminsk #minskgram #аллапугачева #женщинакотораяпоет #примадоннароссийскойэстрады

Публикация от Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum)

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Персона
Алла Пугачева
Место
БеларусьМинск
Теги
шоу-бизнесконцерт
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