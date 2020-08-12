Свадьба "Холостяка" Добрынина и Квитковой: появились первые фото и видео с праздника

21-летняя избранница главного героя "Холостяка-9" Даша Квиткова и 32-летний Никита Добрынин устроили шумное свадебное торжество в одном из заведений Киева.

Фотографиями с события невеста поделилась на своей странице в Instagram. Девушка показала одно из своих платьев, а также образы подружек невесты (фото смотрите ниже).

Квиткова с подружками невесты Instagram @kvittkova

Из-за пандемии коронавируса и введение карантина влюбленные вынуждены были перенести свадьбу. Также известно, что за считанные дни до праздника паре пришлось изменить локацию. Влюбленные планировали собрать гостей на террасе на крыше. Однако соседям такие планы не понравились.

Даша Квиткова показала свой образ Instagram @kvittkova

"Пищу от счастья! Это произошло", – подписала фото Квиткова.

Даша Квиткова показала свой образ Instagram @kvittkova

Разделить с молодоженами их счастье пришли и звездные гости. В частности, на торжественном событии присутствовали певица Оля Цибульская и ведущий проекта "Холостяк" Григорий Решетник с женой Кристиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая Добрынин и Квиткова официально зарегистрировали брак в киевском ЗАГСе. На церемонию пришли близкие родственники и друзья.