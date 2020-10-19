Стужук, Kenzo, Марк Блум и другие: кто из знаменитостей умер от коронавируса

Вирусная пневмония, которую вызвал COVID-19, уже успела забрать жизни больше, чем сотни тысяч людей в разных уголках мира. Не обошла она стороной и знаменитостей.

О том, кто из звезд заразился коронавирусом и не смог справиться с болезнью – читайте в материале OBOZREVATEL.

Дмитрий Стужук

Популярный украинский фитнес-блогер Дмитрий Стужукумер 16 октября отосложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 35 лет. О трагической новости сообщила жена знаменитости София на личной странице в Instagram.

"Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало", – писала 25-летняя девушка.

Напомним, что за два дня до смерти Дмитрия Стужука госпитализировали в киевскую клиническую больницу № 4. У мужчины были проблемы с сердцем и COVID-19 дал осложнения. 15 октября состояние Дмитрия ухудшилось, он пережил клиническую смерть. После чего впал в кому и так и не пришел в себя.

Марк Блум

Голливудский актер Марк Блум также умер от осложнений после инфицирования коронавирусом. Звезде было 69 лет. О смерти Блума сообщили представители нью-йоркского театра Playwrights Horizons в соцсетях.

"С любовью и тяжелыми сердцами Playwrights Horizons отдает дань уважения Марку Блуму, дорогому давнему другу и непревзойденному актеру, который ушел. Спасибо, Марку, за все, что ты принес в наш театр, а также в театры и зрителям во всем мире. Мы будем скучать по тебе", – сообщали коллеги.

Кензо Такада

Еще одной жертвой коронавирусной инфекции стал японский дизайнер, создатель бренда Kenzo Кензо Такада. Мужчина ушел из жизни в возрасте 81 год в больнице США в Нейи-сюр-Сен. По данным СМИ, дизайнер болел продолжительное время, в частности, страдал тяжелыми симптомами COVID-19.

Алан Меррилл

Автор легендарного хита I Love Rock 'n' Roll Алан Меррилл умер на 69-ом году жизни. Он ушел из жизни в Нью-Йорке от осложнений, которые вызвал коронавирус. Новостью о смерти поделилась его дочь Лаура.

"Коронавирус унес жизнь моего отца. Оставайтесь дома. Если не ради себя, то ради других. Ради моего отца. Деньги не имеют значения. Люди умирают", – писала Лаура.

Лючия Бозе

23 марта в одной из больниц Сеговии из жизни ушла знаменитая в 40-50-х годах итальянская актриса Лючия Бозе. О смерти 89-летней звезды в Instagram сообщил ее сын, известный испанский певец Мигель Бозе.

"Дорогие друзья... Сообщаю, что моя мать Лючия Бозе умерла. Она уже в лучших местах", – писал Мигель.

Эндрю Джек

Британский актер, прославившийся своей ролью в "Звездных войнах", Эндрю Джек умер в возрасте 76-лет. Коронавирус унес его жизнь в Великобритании. К слову, жена актера находилась в то время на карантине в Австралии, поэтому даже не смогла попрощаться с ним.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, звезда сериалов "Дикая Роза" и "Марисоль", мексиканский актер Раймундо Капетильо 12-го июля скончался в больнице Сан-Анхель в Мехико (Мексика) от осложнений, вызванных коронавирусом.