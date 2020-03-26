Студентки, комсомолки, спортсменки: как выглядели девушки в СССР. Фото

Долгое время в СССР фотография была настоящей роскошью. Не многие семьи могли позволить себе приобрести фотоапарат или же просто воспользоваться услугами фотографа. Советские девушки зачастую фотографировались редко и пытались запечатлить важные моменты своей жизни.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как выглядели девушки в СССР.

Данные снимки не являются постановочными. Это портреты обычных жительниц СССР, которые работают, отдыхают или просто занимаются своими делами.

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pinterest.co.uk

pinterest.co.uk

pinterest.co.uk

pinterest.co.uk

pinterest.co.uk

pinterest.co.uk

pinterest.co.uk

Ранее, OBOZREVATEL предлагал читателю увидеть пять культовых вещей, которые обожали советские модницы.

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