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26 марта • обновлено в 03:08
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/ Красота

Студентки, комсомолки, спортсменки: как выглядели девушки в СССР. Фото

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Долгое время в СССР фотография была настоящей роскошью. Не многие семьи могли позволить себе приобрести фотоапарат или же просто воспользоваться услугами фотографа. Советские девушки зачастую фотографировались редко и пытались запечатлить важные моменты своей жизни.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как выглядели девушки в СССР.

Студентки, комсомолки, спортсменки: как выглядели девушки в СССР. Фото

Данные снимки не являются постановочными. Это портреты обычных жительниц СССР, которые работают, отдыхают или просто занимаются своими делами.

Студентки, комсомолки, спортсменки: как выглядели девушки в СССР. Фото

pinterest.co.uk

Студентки, комсомолки, спортсменки: как выглядели девушки в СССР. Фото

pinterest.co.uk

Студентки, комсомолки, спортсменки: как выглядели девушки в СССР. Фото

pinterest.co.uk

Студентки, комсомолки, спортсменки: как выглядели девушки в СССР. Фото

pinterest.co.uk

Студентки, комсомолки, спортсменки: как выглядели девушки в СССР. Фото

pinterest.co.uk

Студентки, комсомолки, спортсменки: как выглядели девушки в СССР. Фото

pinterest.co.uk

Студентки, комсомолки, спортсменки: как выглядели девушки в СССР. Фото

pinterest.co.uk

Студентки, комсомолки, спортсменки: как выглядели девушки в СССР. Фото

pinterest.co.uk

Студентки, комсомолки, спортсменки: как выглядели девушки в СССР. Фото

pinterest.co.uk

Студентки, комсомолки, спортсменки: как выглядели девушки в СССР. Фото

pinterest.co.uk

Студентки, комсомолки, спортсменки: как выглядели девушки в СССР. Фото

pinterest.co.uk

Студентки, комсомолки, спортсменки: как выглядели девушки в СССР. Фото

pinterest.co.uk

Студентки, комсомолки, спортсменки: как выглядели девушки в СССР. Фото

pinterest.co.uk

Студентки, комсомолки, спортсменки: как выглядели девушки в СССР. Фото

pinterest.co.uk

Ранее, OBOZREVATEL предлагал читателю увидеть пять культовых вещей, которые обожали советские модницы.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Мария Дидык
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