"Сценарий – не моя история": участница "Танці з зірками" попала в странную историю

Украинская певица Tayanna (Татьяна Решетняк), которая вечером 1 сентября покинула шоу "Танці з зірками" заявила, что не расстроена из этого. Кроме того, она отметила, что ей не очень нравится шоу, "где есть сценарий и расписаны герои по ролям".
Через несколько часов артистка изменила запись, опубликованную на ее странице в социальной сети Instagram.
"Обдумывая, почему все же мы, я поняла одну вещь – шоу там где есть сценарий и расписаны герои по ролям, наверное, не моя история, и drama-queen – это точно не про меня. По жизни у меня было много переломных моментов, но своим примером сильной и одновременно нежной женщины я хочу показать многим девушкам, как можно продолжать наслаждаться жизнью несмотря ни на что!" – написала Tayanna.
Через некоторое время артистка изменила запись.
Друзі, дуже вдячна за ваші повідомлення зі словами підтримки, відправлені SMS, ви у мене найкращі! Я щаслива мати таких прихильників. Радісно відчувати вашу підтримку. Життя завдає нам свої виклики і ми маємо їх приймати, тому головне в випробуваннях - це досвід, він загартовує і робить нас кращими. @1plus1_ua дав мені можливість вийти на головний паркет країни та бути учасницею легендарного проекту "Танці з зірками" @tanci1plus1 з неймовірним партнером @igorkuzmenko_official_. Я спробувала відчути танець не як змагання, а як емоцію. Було дійсно незабутньо, два тижні як ціле маленьке життя. Щиро дякую всім! І не забувайте, зустрічаємось з вами щодня в ефірі @zhvl_official ❤️ #tayanna #танціззірками #ігоркузьменко
Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский ведущий и участник "Танці з зірками" Владимир Остапчук развеселил сеть эффектным выступлением на шоу. Вместе со своей партнершей Илоной Гвоздевой Остапчук исполнил зажигательное танго под хит "Вовчиця".
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