"Сценарий – не моя история": участница "Танці з зірками" попала в странную историю

Украинская певица Tayanna (Татьяна Решетняк), которая вечером 1 сентября покинула шоу "Танці з зірками" заявила, что не расстроена из этого. Кроме того, она отметила, что ей не очень нравится шоу, "где есть сценарий и расписаны герои по ролям".

Через несколько часов артистка изменила запись, опубликованную на ее странице в социальной сети Instagram.

"Обдумывая, почему все же мы, я поняла одну вещь – шоу там где есть сценарий и расписаны герои по ролям, наверное, не моя история, и drama-queen – это точно не про меня. По жизни у меня было много переломных моментов, но своим примером сильной и одновременно нежной женщины я хочу показать многим девушкам, как можно продолжать наслаждаться жизнью несмотря ни на что!" – написала Tayanna.

Через некоторое время артистка изменила запись.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский ведущий и участник "Танці з зірками" Владимир Остапчук развеселил сеть эффектным выступлением на шоу. Вместе со своей партнершей Илоной Гвоздевой Остапчук исполнил зажигательное танго под хит "Вовчиця".

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