Страшного ДТП и гибели Поплавской можно было избежать: всплыли детали

Актерам популярного украинского юмористического проекта "Дизель Шоу" предлагали остаться ночевать во Львове, но они отказались.

Как пишет "КП в Украине", ближе к полуночи артисты поужинали, сфотографировались с поклонниками и уехали. Ранним утром 20 октября их автобус попал в ужасное ДТП, которое унесло жизнь звезды шоу Марины Поплавской.

"Знакомый видел эту аварию, звонил, ведь знал, что я был на концерте. Да только что рассказывать – автобус смяло, погибла актриса, еще вчера заряжавшая весь зал своим позитивом..." – рассказал сотрудник Львовского государственного цирка, где накануне прошел концерт "Дизель Шоу".

"На одном дыхании артисты отработали чуть больше двух часов, ушли в гримерку. Минут 30-40 собирались, переодевались. Им предлагали оставаться ночевать во Львове, но они не захотели. После доставки ресторанной еды, примерно в 23:00 уехали", – добавили в цирке.

Марина Поплавская ICTV

Как сообщал OBOZREVATEL, страшная авария произошла 20 октября на трассе Киев-Чоп возле села Мила Киевской области. Автобус, в котором ехала команда "Дизель Шоу", столкнулся с грузовиком. В кровавом ДТП погибла звезда Марина Поплавская, ранения получили еще восемь актеров.

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В сети появилось последнее пожизненное видео с Мариной Поплавской. Также были опубликованы фото Поплавской, сделанные за день до смерти.