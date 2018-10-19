"Страны там уже нет": Арбенина рассказала новую страшилку об Украине

Российская рок-певица Диана Арбенина высказалась о том, что Украины, как государства уже нет.

Это шокирующее заявление она сделала в интервью для "А поговорить?" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Когда мне друзья присылают фотографии Киева, этих улиц ... мне кажется, что страны там уже нет. Она раздроблена и ... трудно это все", - прокомментировала Арбенина.

Также певица считает, что извиняться за Россию перед Украиной - это "бред сивой кобылы".

"Я сказала, что сочувствую людям, потому что они оказались в страшном времени для страны", - добавила Арбенина.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская рок-певица Диана Арбенина, которая ранее активно давала концерты в оккупированном Крыму, высказалась о том, что скучает по Украине.